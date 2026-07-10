CHP'de 7 il başkanı görevden alındı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yedi kentin il başkanı eş zamanlı olarak görevden uzaklaştırıldı.
Mahkeme süreci sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bugün topladı. Gerçekleştirilen MYK toplantısında il teşkilatlarının durumu ve parti içi disiplin süreçleri karara bağlandı.
Toplantı sonrasında alınan kararları Parti Sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.
İl yönetimlerindeki yeni görevlendirmeleri ve ihraç süreçlerini duyuran Müslim Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik."