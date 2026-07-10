CHP'de 7 il başkanı görevden alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yedi kentin il başkanı eş zamanlı olarak görevden uzaklaştırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de 7 il başkanı görevden alındı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Mahkeme süreci sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu bugün topladı. Gerçekleştirilen MYK toplantısında il teşkilatlarının durumu ve parti içi disiplin süreçleri karara bağlandı.

Toplantı sonrasında alınan kararları Parti Sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı.

İl yönetimlerindeki yeni görevlendirmeleri ve ihraç süreçlerini duyuran Müslim Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık. Önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik."

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildiMehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildiGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
chp görevden alındı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi
'S-400'lere özellikle bu dönem ihtiyaç var'
Diyarbakır'daki 10 yıllık faili meçhul cinayet
Kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi
Eski Lider Ali Hamaney Meşhed'de toprağa verildi
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!
İstanbul'da suç örgütüne operasyon
Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
Ticaret Bakanı Bolat'tan otomotiv sektörü açıklaması
Çok Okunanlar
Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Marmara'da peş peşe korkutan depremler!
3 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!
Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor Altın piyasasında tarihi cuma! 10 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek altın fiyatları rekora koşuyor
İstanbul 11 Temmuz kesintisi programı İstanbul 11 Temmuz kesintisi programı