CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinden parti örgütlerine yönelik çok kritik bir karar geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti yönetiminin aldığı kararla 8 ilde il başkanlarının, yönetim ve disiplin kurullarıyla birlikte komple görevden alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamaya göre, il başkanlarının yanı sıra yönetim ve disiplin kurullarının da tamamen görevden el çektirildiği o iller şu şekilde sıralandı:

Edirne
Isparta
Kastamonu
Konya
Tokat
Zonguldak
Yalova
Rize

İKİ İL BAŞKANI İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ!

Görevden alma kararlarının yanı sıra iki il başkanı hakkında çok daha ciddi bir disiplin sürecinin işletildiği bildirildi. CHP Sözcüsü Sarı, görevden alınanlar arasında yer alan Konya ve Tokat il başkanlarının, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini duyurdu.

Gelişmelerin ardından gözler, görevden alınan illere atanacak yeni yönetimlere ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun vereceği karara çevrildi.

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