CHP'de 9 ismin ihracı istendi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi"

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
CHP'de 9 ismin ihracı istendi
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Siyaset dünyasında büyük ses getiren karar, parti yönetiminin yaptığı resmi açıklamayla duyuruldu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliği ile karara imza atıldı" açıklamasını yaptı.

İŞTE İHRACI İSTENEN O 9 İSİM

Disipline sevk edilen ve partiden gönderilmesi talep edilen isimlerin partinin üst düzey yöneticileri ve milletvekillerinden oluşması dikkat çekti. CHP'de ihracı istenen isimler şu şekilde:

"Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut"

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