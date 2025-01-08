CHP'de 9 yönetici istifa etti, ilçe yönetimi düştü

Bursa'da CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün’e karşı tepkilerini dile getiren 9 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti. İstifaların ardından ilçe yönetimi düşmüş oldu.

Sözcü'nün haberine göre, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı’ndan istifa eden 9 yönetim kurulu üyesi, karar alma süreçlerinden dışlandıklarını ve İlçe Başkanı İlhami Gün’ün örgütü bir patron gibi yönetmeye çalıştığını iddia ederek görevlerinden ayrıldıklarını belirttiler. İstifalar sonucunda, ilçe yönetim kurulu yetersiz üye sayısına düştü ve yönetim düşmüş oldu.

İstifa eden yönetim kurulu üyeleri şunlar: Rüstem Toksöz, Muhammet Karasu, Burak Celep, Sibel Demirbaş, Semih Esen, Sevda Kayışoğlu, Alişan Kılıç, Fatih Yılmaz ve Nimet Gündüz.

