CHP'de Afyonkarahisar depremi: Burcu Köksal gerilimi görevden alma getirdi!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı iddiaları, yerel siyasette taşları yerinden oynattı. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda acil gündemle toplanan kurul, Köksal ile yakınlığıyla tanınan Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevine son verdi. İl Başkanı Hasan Karadeniz’in Köksal’a yönelik "siyasi baskılara boyun eğdi" açıklaması, partideki iplerin tamamen koptuğuna dair en güçlü sinyal olarak değerlendirildi.



OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE GÖREVDEN ALMA KARARI

Hafta boyunca Ankara ve Afyon kulislerini meşgul eden "saf değiştirme" iddiaları, CHP teşkilatında hızlı bir tasfiye sürecini başlattı:

Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın parti değiştireceği iddialarının ardından, teşkilatın bu duruma vereceği tepkiyi belirlemek üzere olağanüstü toplandı. Toplantının en somut çıktısı, Burcu Köksal’a siyasi olarak en yakın isimlerden biri olan Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ın görevden alınması oldu. Bu hamle, genel merkezin ve il başkanlığının Köksal’a karşı aldığı net tavrın bir göstergesi olarak yorumlandı.



İL BAŞKANI KARADENİZ: "DİRAYET GÖSTEREMEDİ"

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, yaşanan sürece dair yaptığı sert açıklamada, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile iletişim kuramadıklarını belirtti. Karadeniz’in ifadeleri, krizin boyutunu şu sözlerle özetledi:

“Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir. Direnen diğer belediye başkanlarımız gibi o dirayeti gösterememiştir.”

NELER OLMUŞTU? PERDE ARKASI

Süreci tetikleyen olaylar zinciri, yerel seçimlerin ardından Burcu Köksal’ın AK Parti ile görüştüğü iddialarıyla başladı. Parti yöneticilerinin "ulaşılamaz" dediği Köksal’ın sessizliği, kulislerdeki "geçiş tamamlandı" yorumlarını güçlendirdi. Görevden alınan Albayrak’ın bu süreçteki rolü veya Köksal’a desteği, teşkilatın operasyon kararı almasındaki temel motivasyon oldu.