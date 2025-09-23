CHP’de Berhan Şimşek ihraç istemine isyan etti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. İstanbul eski İl Başkanı Berhan Şimşek, parti disiplinini zedelediği gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Şimşek, kararın ardından Sarıyer’deki CHP binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamasında hem Genel Merkez’i hem de parti yönetimini hedef aldı.

“BU PARTİYİ MAHKEME KORİDORLARINA BİZ Mİ DÜŞÜRDÜK?”

Berhan Şimşek, CHP’de yaşanan tartışmalardan sorumlu olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: “Bu partiyi mahkeme koridorlarına, Kılıçdaroğlu, Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizlikten bunlar yaşandı. Bu yolculukta görevini yerine getirmeyenler Genel Merkez’dir. Parti yıpratıldı. Hani hak, hukuk, adalet?”

Şimşek, kurultay süreçlerinde usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek, “Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan oldu” diyerek delegelerin davranışlarını da hedef aldı.

“KURULAN İLİŞKİLER İHANET VE ÇIKAR ÜZERİNE”

CHP’deki ilişkilerin yozlaştığını savunan Şimşek, şu sert sözleri dile getirdi: “Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine. Çıkar bitince inkar başlar, inkar bitince ihanet başlar. Bu benim madalyamdır. Bu parti için mesleğimi, işimi, gücümü bıraktım. Ama bugün maalesef çocukların elinde bir parti gerçeğiyle karşı karşıyayız.”

Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresini de eleştirerek bazı isimlerin cezaevinden çıkmak için itirafçı olduğunu iddia etti.

“BANA UYGULANAN DÜŞMAN CEZA HUKUKUDUR”

Kararın siyasi bir tasfiye olduğunu savunan Şimşek, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi: “Bıçak soksanız kanım akmaz. Bugün bana uygulanan düşman ceza hukukudur. İhraç dilekçesinde ‘Parti disiplinini zedeleyen eylemleriniz nedeniyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmenize oy birliğiyle karar verilmiştir’ yazıyor. Olağanüstü Kurultay’dan 6 gün önce bu karar alınıyor. Bu benim şerefimdir.”

CHP yönetimi ise Şimşek’in, İstanbul İl Başkanlığı sürecinde yaptığı çıkışları ve sonrasındaki açıklamalarını parti disiplinine aykırı buldu.