CHP'de bir istifa daha! Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan partisinden ayrıldı

Peş peşe yaşanan istifa ve görevden almalarla sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), İzmir'in ardından ikinci belediye başkanı istifası yaşandı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11 oyla seçilen ve ilçede dört dönemdir belediye başkanlığı yapan Mehmet Özcan, partisinden istifa etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de bir istifa daha! Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan partisinden ayrıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi kademelerinde son dönemde art arda gelen istifalar ve görevden alma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Parti içinde hareketlilik sürerken, İzmir'deki belediye başkanı istifasının ardından yeni ayrılık haberi Edirne'den geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, siyasi hayatını sürdürdüğü CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

YÜZDE 53 OYLA KAZANMIŞTI

Özcan'ın ayrılığı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerde elde ettiği sonuçlar nedeniyle dikkat çekti. Seçimlere CHP adayı olarak giren Özcan, geçerli oyların yüzde 53.11'ini alarak sandıktan birinci çıkmış ve Keşan Belediye Başkanlığı koltuğuna dördüncü kez oturmuştu. Özcan, siyasete atılmadan önce ilçede uzun yıllar hekimlik yapmış ve belediye başkanı aday adayı olabilmek için 2003 yılının aralık ayında Keşan Devlet Hastanesi'ndeki genel cerrahlık görevini bırakmıştı.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan'a bağlı Seydiköy'de dünyaya gelen Mehmet Özcan, ilköğrenimini doğduğu köyde tamamladı. Ortaokulu Keşan Cumhuriyet Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Edirne Lisesi'nde bitirdi. Üniversite hayatına Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü'nde başlayan Özcan, burada bir dönem eğitim gördükten sonra rotasını tıbba çevirdi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi'ne devam ederek buradan mezun oldu. Taksim Hastanesi'nde genel cerrahi ihtisasını tamamlayan Özcan, 1991 yılında Keşan Devlet Hastanesi'nde genel cerrah olarak göreve başladı. 2003 yılının sonuna kadar bu hastanede Keşan halkına hizmet verdi.

Hastanedeki görevinden istifa etmesinin ardından siyasete adım atan Özcan, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP adayı olarak yarıştı ve ilk kez Keşan Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevi takip eden yıllarda da sürdüren Özcan; 2009, 2014 ve son olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden de zaferle ayrılarak toplamda 4. kez belediye başkanı oldu. Mehmet Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.

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