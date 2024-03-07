CHP'de DEM Parti'yi koruma telaşı: DEM Parti karşıtı fikirlere yer yok
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal konuştu, CHP liderliğini DEM Parti'yi koruma telaşı sardı.
Seçim mitinginde "Belediye kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyen Köksal'ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurtarmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu ise parti genel başkanı gibi konuşarak Burcu Köksal'a kapıyı gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri üzerine CHP'de PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'yi koruma telaşı başladı.
Köksal'ın mitingde söylediği sözlere CHP Genel Başkanı'ndan jet yanıt geldi. Özgür Özel, kapıların DEM Parti'ye ardına kadar açık olduğunu söyledi.
- Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olduğu konuşulan Burcu Köksal ise CHP Genel Başkanı Özel'i yalanladı, "Afyonkarahisar'ı DEMlilerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim. Net" ifadelerini kullandı.
Köksal'ın sözleri üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "kendine başka parti bulacak" dedi. İmamoğlu'nun sözleri CHP içinde DEM Parti karşıtı fikirlere yer olmadığını gösterdi. İmamoğlu'nun CHP'nin lideri gibi konuştu.
- Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…
Öte yandan DEM Parti'den de Burcu Köksal'a yanıt verildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Irkçı, faşist, Kürt düşmanı" ifadelerini kullanıldı.