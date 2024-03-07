CHP'de DEM Parti'yi koruma telaşı: DEM Parti karşıtı fikirlere yer yok

Seçim mitinginde "Belediye kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyen Köksal'ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurtarmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu ise parti genel başkanı gibi konuşarak Burcu Köksal'a kapıyı gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın sözleri üzerine CHP'de PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti'yi koruma telaşı başladı.

Köksal'ın mitingde söylediği sözlere CHP Genel Başkanı'ndan jet yanıt geldi. Özgür Özel, kapıların DEM Parti'ye ardına kadar açık olduğunu söyledi.

- Demin Afyon’dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon’da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, ‘aman başkanım sen düzelt’ dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır.