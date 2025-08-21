CHP’de gergin başlangıç: Marmaris seçimlerinde ipler gerildi!

Marmaris’te bugün başlayan CHP ilçe delege seçimleri çatışmalı geçti. Gerginliğin odağında ise Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün tutumu vardı. Bazı partililer seçim bölgesindeki davranışlarını “demokratik değil” sözleriyle eleştirdi.

Sarıana, Çıldır, Kemeraltı ve Çamdibi mahallelerindeki CHP üyeleri, mavi ve beyaz listeler için oy kullandı. Mavi listede Pelin Özbozdağ, beyaz listede ise mevcut başkan Avukat Ömer Bozdemir desteklendi. Ancak sandık bölgesinde yaşanan gerginlikler, oy verme sürecinin huzurlu geçmesini engelledi.

ÜNLÜ’YE TEPKİ: "TARAF OLMA SÜRECİ PROBLEM"

Partililer, sandık çevresinde açıkça taraf belirtilerek seçim sonuçlarının etkilenmeye çalışılmasını eleştirdi. Bu tavrın demokratik seçim ruhuna aykırı olduğunu savundular. Başkan Ünlü ve belediye yardımcılarının oylama boyunca salonda aktif olması, bazı seçmenlerde rahatsızlık yarattı.

Oylama, Marmaris Çok Amaçlı Salon’da başlayan ve 21.30’a kadar sürecek şekilde organize edildi. Seçimler 30 mahallede 29 Ağustos’a kadar devam edecek; ardından eylül ayında yeni ilçe başkanı için delege oylaması yapılacak.

