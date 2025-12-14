CHP’de gölge kabine belli oldu: İşte kuruldaki isimler

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu'nda yer alacak isimler açıklandı. Gölge kabinenin iki haftada bir toplanması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin ve ardından belirlenen Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) ardından, partinin programını Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacak ve iktidara hazırlık yapacak olan Gölge Kabinesini duyurdu. Bu yapı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) adı altında faaliyet gösterecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık edeceği gölge kabinenin, iki haftada bir toplanması ve ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü yapılması bekleniyor.

CAO GÖLGE KABİNE ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI

Gölge kabinede, 18 farklı politika kurulu başkanlığı belirlendi. Bu isimler ve görev alanları şunlardır:

- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
- Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
- Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
- Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
- Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
-Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
- Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
- Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
- Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU

Parti tüzüğüne uygun olarak, CAO Yürütme Kurulu’nda, Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim yer aldı. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atilla Kezek ve Tarım Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunu ve idari yönetimini sağlamak amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu üyeleri ise şunlardır:

Bülent Tezcan (Genel Koordinatör)
Emine Uçak
Ece Güner

