CHP'de ihraç kararı! Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan disipline sevk edildi

Gelişmelerin ardından açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir."

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın adli boyutunda da sıcak bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel saldırı ve taciz iddiaları ile darp vakasına ilişkin Ahmet Baran Yazgan hakkında resen (re'sen) soruşturma başlattı. Adli makamların olaya ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.