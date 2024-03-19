CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası! Ahmet Akın PKK ve yandaşların tepki gösterdi

CHP'de bir Burcu Köksal vakası daha yaşandı. CHP Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Akın'ın seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada PKK'ya ve yandaşlarına tepki gösterdi.

"Hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim."

Ahmet Akın'ın sözleri CHP'nin kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı DEM Parti'ye yönelik olduğu yorumlandı. Açıklama akıllara Burcu Köksal'ın "Belediye kapıları DEM Parti'ye kapalı olacak" sözlerini hatırlattı.

"Seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak."

Özgür Özel'in iddialarına göre Meral Akşener, Ahmet Akın'a "Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim" demişti. Akın, Akşener'in isteğiyle 2019 seçimlerinde İYİ Parti lehine adaylıktan çekilmişti. Öte yandan Özel, Balıkesir için Akşener'den "jest" istemişti. Akşener ise "Midem bulanıyor." demişti.