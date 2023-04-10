Millet İttifakı liste kriziyle çalkalanıyor: Terör seviciler ilk sıralarda

CHP, Millet İttifakı'nda İyi Parti dışındaki diğer partilerle ortak milletvekili listesi çıkardı. Listelerde Batıcı, liberal, açılımcı, terör sevici ve FETÖ kumpaslarının destekçisi adaylar öne çıktı. Bu isimlere ilk sıralardan kucak açıldı.

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Millet İttifakı liste kriziyle çalkalanıyor. CHP'nin ortak milletvekili listelerinde FETÖ'cü, KHK destekçisi, terör seviciler, ABD yanlısı, LGBT savunucularına ilk sıralardan kucak açıldı.

En dikkat çeken isimlerden biri, FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. CHP Ankara 1. bölgeden 4. sırada milletvekili aday adayı gösterildi.

Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, DEVA Partili Ergin'in CHP listesinden aday olmasına "Kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

CHP, Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i ise Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları Konuralp'in Öcalan'ı öven paylaşımlarını hatırlattı.

# millet ittifakı # fetö # pkk # chp

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