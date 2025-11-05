CHP'de 'kayyum' krizi sürüyor! İstanbul İl Başkanlığı için yapılan i̇tiraz reddedildi

CHP’nin İstanbul’daki kayyum kararına karşı yaptığı itiraz beklenen sonucu vermedi. Mahkeme, mevcut geçici yönetimin devam etmesine hükmetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyum heyetine karşı yaptığı yargı başvurusu sonuçlandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından daha önce tedbiren görevlendirilen Geçici Kurul’un görevden alınması için CHP Genel Merkezi tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan itiraz reddedildi. Böylece Geçici Kurul’un görevine devam etmesi kesinleşmiş oldu.

Mahkemenin kararı, kurulun başında bulunan Gürsel Tekin’in de görevini sürdüreceği anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Örgütü’ndeki kriz, Kasım 2023’te düzenlenen kongreyle başladı. Bu kongrede Özgür Çelik il başkanlığına seçilmişti. Ancak kongreye yönelik açılan dava kapsamında, 2 Eylül 2025 tarihinde mahkeme tarafından alınan ara kararla Çelik görevden alındı ve yerine geçici bir kayyum heyeti atandı. Bu heyetin başına ise partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin getirildi.

Görevden alınmasına rağmen, Özgür Çelik 24 Eylül 2025’te düzenlenen olağanüstü kongrede bir kez daha İstanbul İl Başkanı seçildi. Çelik bu sürecin ardından Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Ancak kongreden yalnızca iki gün sonra, Gürsel Tekin partisinden ihraç edildi. Bu gelişme, parti içi tartışmaları daha da alevlendirdi. Aynı süreçte, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Eylül’deki olağanüstü kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı gönderdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkemenin bu talebini kabul etmedi ve kongrenin yapılmasına onay verdi. YSK’nın bu kararı, Özgür Çelik’in yeniden seçilmesinin önünü açmış oldu.

