CHP’de kongre iptali davası: Kritik duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme kararıyla görevinden tedbiren uzaklaştırılan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP avukatlarının, “ihtiyati tedbir” kararına yaptığı itirazların İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde duruşmalı olarak incelenmesine karar verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP’de kongre iptali davası: Kritik duruşma tarihi belli oldu
Yayınlanma:

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, yargıya taşındı. CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, “irade fesadı halleri” ve “suç kapsamlı eylemler” bulunduğu iddiasıyla 14 Ağustos 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etti.

ÇELİK VE YÖNETİM KURULU TEDBİREN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararında, Özgür Çelik ile birlikte İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Aynı kararda Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 isim, geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirildi.

İTİRAZLAR DURUŞMALI OLARAK GÖRÜLECEK

CHP’nin, mahkemenin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararlarına yaptığı itirazlar değerlendirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu itirazların duruşmalı şekilde incelenmesine karar verdi. Duruşma tarihi ise 26 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlarÖmer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlarSiyaset
Barajlarda alarm: Doluluk oranı yüzde 1’e düştüBarajlarda alarm: Doluluk oranı yüzde 1’e düştüYurt
chp kongre
Günün Manşetleri
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu