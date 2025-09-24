CHP’de kongre iptali davası: Kritik duruşma tarihi belli oldu

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, yargıya taşındı. CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan, “irade fesadı halleri” ve “suç kapsamlı eylemler” bulunduğu iddiasıyla 14 Ağustos 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kongrenin iptalini talep etti.

ÇELİK VE YÖNETİM KURULU TEDBİREN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararında, Özgür Çelik ile birlikte İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Aynı kararda Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 isim, geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirildi.

İTİRAZLAR DURUŞMALI OLARAK GÖRÜLECEK

CHP’nin, mahkemenin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararlarına yaptığı itirazlar değerlendirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, söz konusu itirazların duruşmalı şekilde incelenmesine karar verdi. Duruşma tarihi ise 26 Eylül 2025 olarak belirlendi.