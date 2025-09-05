CHP’de kritik viraj: Özgür Özel yeni parti kuracak mi kuracak? İsmi duyuruldu

İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davada mevcut yönetim mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi gözler, partinin 38. Olağan Kurultayı’na çevrildi. Kurultayın iptali istemiyle açılan davada kritik duruşma 15 Eylül’de görülecek. Siyasi kulislerde, mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden parti yönetimine dönebileceği konuşuluyor.

ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Milliyet Gazetesi’nden Zafer Şahin’in haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesi durumunda Özgür Özel’in, yanında yer alan yaklaşık 50 milletvekili ve 100 belediye başkanıyla yeni bir parti kurma yoluna gidebileceği belirtiliyor. Şahin, bu yeni partinin isminin “EKİM Partisi” olacağını ve isim hakkı ile internet adresinin aylar önce satın alındığını öne sürdü.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Taksim Meydanı” programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş da Özel yönetiminin yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade etti:

"Yeni parti için Ankara Balgat'ta 5 katlı bir binaya baktılar."

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut CHP ekibinin planının “yeni partiyle yola devam etmek” olduğunu dile getirdi:

"Aylardır CHP’de yaşanan çalkantılı süreci yakından izliyorum. Çok defa farklı stratejiler konuşuldu. Ama ilk kez üst düzey bir parti yetkilisi bir genel başkan yardımcısının ağzından 'yeni parti kurarız yola devam ederiz' ifadesi çıktı."

Ana muhalefetin kısa süre içerisinde bölünme yoluna girebileceğinin altını çizen Atik, şunları söyledi:

"CHP'nin mevcut yönetimi artık baba ocağından ayrılmayı ve yeni bir partiyle yola devam etmeyi düşünüyor. 'Yeni partiyle yola devam ederiz' denildiğine göre çoktan bunun altyapısı hazırlanmış olmalı. Kısa süre içinde CHP’nin bölündüğüne tanıklık edebiliriz."