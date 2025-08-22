CHP’de kriz büyüyor: İl başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, kadın kolları yöneticileriyle birlikte görevinden istifa etti. Yazgan, “Delege seçimlerinde adaletsizlik yaşandı, demokrasi ve özgürlük için ayrılıyoruz” dedi.

CHP’de kriz büyüyor: İl başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti
Yayınlanma:

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Kadın Kolları İl Başkanı ve Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı ile birlikte görevinden istifa etti. Yazgan, yazılı açıklamasında istifalarının gerekçesini parti içi delege seçimlerinde yaşanan adaletsizlikler olarak açıkladı.

“35 YIL SONRA BELEDİYEYİ KAZANDIK”

Sevinç Yazgan, açıklamasında, “08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi hâline getirdik” dedi.

Yazgan, parti içi süreçlere değinerek, “Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık” ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK İÇİN İSTİFA EDİYORUZ”

İstifalarının gerekçesini demokrasi, özgürlük ve partinin bağımsızlığını koruma kararlılığına bağlayan Yazgan, “Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. CHP üyeliğimiz ise devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacaktır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanımız olacaktır” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

uşak chp
