CHP'de kurultay depremi! Lütfü Savaş ve delegeler mahkemeye başvurdu, 39. Kurultay'ın iptali istendi

Aralarında Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, partinin 39. Olağan Kurultayı sürecindeki tüm seçimlerin iptali için yargı yoluna başvurdu...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) geçmiş kurultay sürecine ilişkin önemli bir hukuki adım atıldı. Aralarında Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da bulunduğu bir grup önceki CHP kurultay delegesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu.

LÜTFÜ SAVAŞ VE ÖNCEKİ DELEGELER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen son dakika bilgisine göre, harekete geçenler arasında Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da yer alıyor. Savaş ile birlikte, önceki CHP kurultay delegeleri olarak hareket eden bir grup partili, kurultay sürecine ilişkin itirazlarını resmi bir boyuta taşıdı.

Söz konusu delegeler tarafından hazırlanan itiraz dilekçesi, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

chp kurultay Lütfü Savaş
