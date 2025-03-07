CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor: MASAK’tan kritik rapor

Kurultay süreciyle ilgili bir diğer tartışma da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurultay günü İstanbul’a giderek 45. İstanbul Maratonu açılışına katılması oldu. Hukukçular, İmamoğlu’nun Ankara’dan ayrılmasının parti tüzüğüne aykırı olduğunu ve bu durumun kurultayın meşruiyetine gölge düşürdüğünü öne sürdü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni tanıkların ifadelerine başvurulduğu bildirildi. Yargı kaynakları, soruşturmanın gizli tanık uygulaması olmadan ve gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü, CHP avukatlarının da süreci eş zamanlı olarak takip edebildiğini aktardı.

Öte yandan, eski CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın, partiden ihraç edilmesi ve reddedilen ihtiyati tedbir başvurusu için istinafa gideceği öğrenildi.