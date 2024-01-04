CHP'de Liste Gerginliği! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Karşı Karşıya

Ekram İmamoğlu'na sert çıkışı aday krizi üzerinden yaptı. "Genel başkan benim" dedi, telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim tırmanıyor. İstanbul ilçelerinde adaylar belirlenirken İmamoğlu'nun tam hakimiyet kurma girişimleri Özel ile arasında krize neden oldu.

İstanbul'da 25 ilçenin adaylarının Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi sonrası açıklanması bekleniyordu. Hatta duyurusu parti tarafından yapılmıştı ancak beklenen olmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den “bizden aday açıklaması duyamayacaksınız" çıkışı geldi.

- Bugün bizden bir belediye başkanı adayı ve yerel seçimlere yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız.

Ulusal Kanal'ın ulaştığı CHP kaynaklarının aktardığı bilgilere göre aday belirleme sürecinde Özel ve İmamoğlu arasında büyük bir tartışma yaşandı. İddialara göre İmamoğlu Özel'e bir liste teslim etti ve bu isimlerin eksiksiz onaylanmasını istedi. Ancak Özel talebi geri çevirdi.

Telefon görüşmesi yapan Özel ve İmamoğlu'nun ciddi bir şekilde tartıştığı belirtilirken, İmamoğlu'nun kendi adaylarının Parti Meclisi'nde onaylanması konusunda ısrar ettiği ifade edildi. Buna karşılık Özel'in de itiraz ettiği, "Genel başkan benim senin listen olacaksa sen gel buraya otur" dediği öğrenildi.

Sert geçen konuşma sonrası Özel'in "Aday açıklamıyorum" diyerek telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapattığı da ifade edildi.

Özel'in tepkisi sonrası İmamoğlu'nun ise tanıtım hamlesine hazırlandığı belirtiliyor. Kaynaklar, İmamoğlu'nun ertelenen İstanbul belediye başkan adayları tanıtım toplantısını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday tanıtım toplantısına çevirdiğini söyledi.

Öte yandan Özel ile İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda da rekabet içinde. Özgür Özel memnuniyet anketi, teşkilatın eğilimi diyerek İzmir Büyükşehir adayını sürekli erteliyor. Ekrem İmamoğlu ise genel sekreteri Buğra Gökçe'nin aday olması için CHP Genel başkanına baskı yapıyor.