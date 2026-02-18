CHP'de 'mutlak butlan' kararı mı geliyor?

Gazeteci Nuray Başaran, Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Adnan Türkkan'ın sunduğu Fikir Meydanı programında, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) şaibe iddialarıyla yargıya taşınan kurultay sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Başaran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Bu yolsuzlukların ana sebebi; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat ile Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık koltuğu mücadelesidir. İlk usulsüzlükler CHP İstanbul İl binasının alınmasıyla, o meşhur 'para kuleleri' ile başladı. CHP'lilerin deyişiyle Atatürk'ün koltuğunun nasıl parayla satın alındığını görüyoruz. Bu sadece basit bir delege oyu meselesi değil, bir milli güvenlik sorunudur.'' dedi.

Kendisini hukukçu gazeteci olarak tanımlayan ve dosyayı ilk günden beri takip ettiğini vurgulayan Başaran, ''Dosyalara, delillere baktığımda ilk günden beri mutlak butlan kararının çıkacağını söylüyorum. O delilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları da görüyor." ifadelerini kullandı.

