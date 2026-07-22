CHP'de MYK kararı: 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni atama yapıldı

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, alınan kararlar doğrultusunda dört il başkanının görevden alındığını ve beş şehre yeni il başkanı atandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP'de MYK kararı: 4 il teşkilatı feshedildi, 5 ile yeni atama yapıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, gün içinde önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek parti içi gelişmeleri ve teşkilatların durumunu değerlendirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerin ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı kameralar karşısına geçerek MYK toplantısında alınan fesih ve atama kararlarını paylaştı.

GÖREVDEN ALINAN 4 İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Düzenlenen basın toplantısında teşkilatlardaki son duruma ilişkin bilgi veren Müslim Sarı, dört ildeki parti yönetiminin feshedildiğini açıkladı. Alınan MYK kararı doğrultusunda Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il teşkilatları feshedildi ve bu illerde görev yapan il başkanları görevden alındı.

Fesih kararlarının yanı sıra, parti bünyesinde bazı iller için yeni görevlendirmeler de karara bağlandı. Sözcü Sarı'nın açıklamasına göre; Eskişehir, Karaman, Sivas, Uşak ve Kırşehir il başkanlıklarına yeni isimlerin ataması gerçekleştirildi.

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