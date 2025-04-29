CHP'de neler oluyor? Özel, Cumhurbaşkanlığı için Yavaş’ı işaret etti; Yavaş ne dedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş’ı işaret etti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın bu çıkıştan memnun olmadığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
CHP'de neler oluyor? Özel, Cumhurbaşkanlığı için Yavaş’ı işaret etti; Yavaş ne dedi?
Yayınlanma:

Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın YouTube programında yaptığı açıklamada, tarafsız bir Cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğini belirterek bu isim için “Bu isim Mansur Yavaş olur” ifadesini kullandı. Özel, parlamenter sisteme geçiş hedefiyle birlikte, yürütmenin başına ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başbakan olarak gelmesi gerektiğini söyledi.

📢 Özel: "Tarafsız bir cumhurbaşkanı seçilir. O sürece katkı sağlayan, milletin gönlünde yer etmiş bir isim olur. Bu da Mansur Yavaş olur."

Ancak kulislerde, Mansur Yavaş’ın bu öneriden rahatsızlık duyduğu konuşuluyor. Yavaş’a yakın çevreler, Özel’in bu açıklamasını kendi adaylığını gündeme taşıma çabası olarak nitelendiriyor.

📢 Yavaş: "Ben kimsenin yedeği olmam."

Yavaş’ın, adaylık süreçlerinde ikincil konumda gösterilmekten hoşnut olmadığı ve siyasette edilgen bir rolü kabul etmeyeceği mesajını verdiği öne sürüldü.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!Yurt
Avrupa’yı karanlığa gömen elektrik kesintisi neden yaşandı?Avrupa’yı karanlığa gömen elektrik kesintisi neden yaşandı?Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Mansur Yavaş ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo 1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!