CHP'de neler oluyor? Özel, Cumhurbaşkanlığı için Yavaş’ı işaret etti; Yavaş ne dedi?

Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın YouTube programında yaptığı açıklamada, tarafsız bir Cumhurbaşkanının seçilmesi gerektiğini belirterek bu isim için “Bu isim Mansur Yavaş olur” ifadesini kullandı. Özel, parlamenter sisteme geçiş hedefiyle birlikte, yürütmenin başına ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başbakan olarak gelmesi gerektiğini söyledi.

📢 Özel: "Tarafsız bir cumhurbaşkanı seçilir. O sürece katkı sağlayan, milletin gönlünde yer etmiş bir isim olur. Bu da Mansur Yavaş olur."

Ancak kulislerde, Mansur Yavaş’ın bu öneriden rahatsızlık duyduğu konuşuluyor. Yavaş’a yakın çevreler, Özel’in bu açıklamasını kendi adaylığını gündeme taşıma çabası olarak nitelendiriyor.

📢 Yavaş: "Ben kimsenin yedeği olmam."

Yavaş’ın, adaylık süreçlerinde ikincil konumda gösterilmekten hoşnut olmadığı ve siyasette edilgen bir rolü kabul etmeyeceği mesajını verdiği öne sürüldü.