CHP'de ön seçim krizi! Mansur Yavaş aday gösterilmeyecek mi? Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama

CHP'de adaylık krizi devam ediyor. Ön seçim kararı sonrası Mansur Yavaş'ın itirazları gündeme geldi. İmamoğlu, Yavaş, Özel görüşmesi sonrası Yavaş'ın ön seçime katılmayacağı öne sürüldü. Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili bomba gibi bir açıklama yaptı.

Uğur Çam Uğur Çam
CHP'de ön seçim krizi! Mansur Yavaş aday gösterilmeyecek mi? Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama
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Cumhuriyet Halk Partisi, seçim çalışmalarına başladı. Aday belirleme sürecinde Özgür Özel, bütün CHP üyelerinin katılacağı ön seçim yapılacağını duyurdu. Duyuru sonrası Ekrem İmamoğlu kararı desteklerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adaylığı için güçlü isimlerden olan Mansur Yavaş, seçim hazırlıkları için erken olduğunu belirterek sürece karşı çıktı. Kamuoyu önünde yapılan itirazlar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Mansur Yavaş ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Mansur Yavaş'ın ikna edilemediği, ön seçime katılmayacağı iddia edildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN BOMBA GİBİ AÇIKLAMA

Halk TV'de programa katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bomba açıklamalar yaptı. Barış Terkoğlu'nun "'Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek bundan dolayı Mansur Yavaş CHP’nin adayı olmayacak' cümlesini kuruyor musunuz?" sorusuna Ali Mahir Başarır, şöyle yanıt verdi:

"Ön seçim tüm CHP’yi bağlar, ön seçimden çıkacak kişi CHP’nin adayıdır."
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