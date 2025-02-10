CHP'de ön seçim krizi! Mansur Yavaş aday gösterilmeyecek mi? Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, seçim çalışmalarına başladı. Aday belirleme sürecinde Özgür Özel, bütün CHP üyelerinin katılacağı ön seçim yapılacağını duyurdu. Duyuru sonrası Ekrem İmamoğlu kararı desteklerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adaylığı için güçlü isimlerden olan Mansur Yavaş, seçim hazırlıkları için erken olduğunu belirterek sürece karşı çıktı. Kamuoyu önünde yapılan itirazlar sonrası Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, Mansur Yavaş ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Mansur Yavaş'ın ikna edilemediği, ön seçime katılmayacağı iddia edildi.

ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN BOMBA GİBİ AÇIKLAMA

Halk TV'de programa katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bomba açıklamalar yaptı. Barış Terkoğlu'nun "'Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek bundan dolayı Mansur Yavaş CHP’nin adayı olmayacak' cümlesini kuruyor musunuz?" sorusuna Ali Mahir Başarır, şöyle yanıt verdi: