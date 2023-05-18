CHP'de Adıgüzel'in yerine Çelik getirildi

CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik getirildi.

CHP'de Adıgüzel'in yerine Çelik getirildi
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CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle görevinden istifa etti. Adıgüzel’in istifa etmesinin ardından CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik getirildi.

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