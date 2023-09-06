CHP'de Özgür Özel de adaylığını açıkladı. İmamoğlu'nun adaylığını geri çekmesinin ardından Özel'in aday olması gizli bir plan olduğunu akıllara getirdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olacağını duyurdu. Özel, adaylığını Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamayla ilan etti. Özgür Özel, CHP’nin iyi yönetilmeye ihtiyacı olduğunu, partiyi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmak istediğini söyledi. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurultayda yarışabileceğini, bunun hainlik olmadığını belirtti. Özel, ayrıca Erdoğan ve AK Parti’yi yenebileceklerine inandığını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY

Özgür Özel’in adaylığı, CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarının odağındaki isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da desteğini aldı. İmamoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada, Özel’i genel başkanlık için işaret etmişti.

Özgür Özel’in adaylığı, CHP tabanında ve kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Bazıları Özel’i cesur ve vizyoner bulurken, bazıları da Kılıçdaroğlu’na ihanet etmekle suçladı. Özel ise bu eleştirilere karşı kendini savundu ve babam gibi hissettiği bir insana hainlik yapmadığını söyledi.

Özgür Özel’in adaylığını ne zaman duyuracağı ise merak konusu oldu. Özel, 19 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamada, adaylığının kesinleşmesi durumunda önce ailesine, sonra Kılıçdaroğlu’na haber vereceğini, daha sonra da tutum belgesini ve kadrolarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Ancak bu açıklamanın ardından 6 Eylül 2023 tarihinde Halk TV’de yaptığı canlı yayında adaylığını ilan etti. Bu durum, Özel’in planlarını değiştirdiği ya da acele ettiği şeklinde yorumlandı.