CHP'de parti içi liderlik kaosu! CHP'li eski vekilden eleştiri geldi

14-28 Mayıs seçimlerinin yenilgisiyle CHP'de başlayan parti içi liderlik krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarına "sicili temiz biri çıkarsa genel başkanlığı bırakırım" yanıtı tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık kriterine eski CHP vekilinden de yanıt geldi. Eski vekil Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu'nun CHP'de görev alan herkesi itham ettiğini dile getirdi. Eski vekil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağır sözlerini geri almasına çağrı yaptı.

Fikri Sağlar, parti içinde başlayan Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu kriziyle de ilgili değerlendirme yaptı. Değişimin şart olduğunu vurgulayan Sağlar, İmamoğlu'nun eleştirilerinin doğru olduğuna da işaret etti.

BELEDİYE BAŞKANLARI BİRBİRİNE GİRDİ

CHP'deki parti içi tartışmaların odağında olan Ekrem İmamoğlu'na da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'ndan sert eleştiriler geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde başarılı olduğunu söyleyen Kerimoğlu, CHP Belediye Başkanları toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında çıkan gerginliği açıklamalarıyla daha da yükseltti.

Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun belediyecilik dışında kendisinden başarılı olduğu konuları eleştirerek sundu Kerimoğlu, İmamoğlu'na adeta "reklamcı" dedi.