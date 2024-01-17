CHP'de "rant" kavgası! CHP'li isimden Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba hakkında skandal iddia

CHP'den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, katıldığı bir yayında, CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Bozdoğan, açıklamasında kendisine zorla Halk TV ile sözleşme imzalatıldığını söyledi. Bozdoğan, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır için, "Mersin'deki rantlarını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

CHP'DE RANT KAVGASI!

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba ile ilgili şöyle konuştu:

- Mahir Bey, parayla anket yaptırıp ona göre aday belirliyor. Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor.

Kendisine Halk TV ile zorla sözleşme imzalatıldığını belirten Bozdoğan şunları söyledi:

- CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Siz neden Halk TV’den neden zorla benle bu sözleşmeyi yapmaya çalışırsınız.

VELİ AĞBABA'DAN YANIT GELDİ

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Bozdoğan'ın kendisi hakkındaki iddiaları sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ağbaba paylaşımında Bozdoğan'a, "Bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi. Ağbaba, şunları ifade etti:

- Mersin’de 1 cm arsası olan,adına bir metre taşınır ya da taşınmaz malı olan,belediyeden ya da kamudan ihale alan, Mersin'de herhangi bir ticari ilişkisi olan şerefsiz, namussuz,alçak ve hasiyetsizdir. Bu iddialarını kanıtlamazsan sen de şerefsiz, namussuz,alçak ve haysiyetsizsin Haluk Bozdoğan. Ayrıca bu iftiralarınla hukuk önünde hesaplaşacağız.