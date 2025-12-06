CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Lideri Özgür Özel, Parti Meclisi (PM) toplantısından önce, 39. Olağan Kurultay'da seçilmiş olan PM üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile eski Genel Başkan İsmet İnönü’nün mozolesine çiçek bıraktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçen Özel, saat 11.20’de başlayan PM toplantısına başkanlık etti ve yeni MYK üyelerini Parti Meclisi'nin onayına sundu.

YERİNİ KORUYAN VE YENİ EKLENEN İSİMLER

Özel'in açıkladığı yeni MYK'de, mevcut yönetimde yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen gibi isimlerin görevlerini sürdürdüğü öğrenildi.

CHP'nin yönetim kadrosuna eklenen sekiz yeni isim ise Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Serkan Özcan ve Zeynel Emre oldu.

CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre olarak belirlendi.

Partinin teşkilatlanma yapısında da değişikliklere gidilerek, MYK'deki hukuk ve seçim işleri birimleri birbirinden ayrıldı. Bu yeni düzenleme kapsamında, hukuk biriminin başkanlığına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başkanlığına ise Gül Çiftci getirildi.

ÖZEL’DEN İLK MESAJ: “YENİ BİR ZORLU DÖNEM BAŞLIYOR”

CHP Lideri Özgür Özel, ilk Parti Meclisi Toplantısı'nda yeni kurmaylarına hitaben önemli mesajlar verdi. Özel, "Zor bir dönemden çıktık. Yeni bir zorlu dönem bizleri bekliyor" sözleriyle partiyi bekleyen zorluklara dikkat çekti.

CHP’nin yeni MYK listesinde yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çİftci

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre