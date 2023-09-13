CHP'de yerel seçimleri hareketliliği

Yerel seçim takvimi işlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş birliği atağına geçti. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise kurultay sürecine dair 15 Eylül’de basın toplantısı yapacağını duyurdu.

CHP'de yerel seçimleri hareketliliği
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CHP Genel Başkan'ından, yerel seçimler için güçleri bölmeyelim çağrısı geldi. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş’ın adaylığını duyurmasının ardından İstanbul adayını da açıkladı.

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 CHP'DE YEREL SEÇİMLERİ HAREKETLİLİĞİ

CHP Genel başkanı, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduğunu duyurdu. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanlık adaylığı için harekete geçti. Özel, 15 Eylül Cuma günü CHP Genel Merkezinde kurultay süreciyle ilgili bir basın toplantısı yapacağını duyurdu.

CHP'de yerel seçimleri hareketliliği - Resim : 2Bugün saat 14.00’te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım.

# chp # ekrem imamoğlu # yerel seçim
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