CHP'deki kaçakçılık iddialarına ilk tepki 6 gün sonra geldi: "Lanet olsun!"

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında kaçak ürünlerin ele geçirilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, ancak CHP Edirne teşkilatı bu duruma sessiz kaldı. Olayla ilgili olarak CHP'nin eski İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, günler sonra sosyal medya üzerinden ilk tepkiyi gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP'deki kaçakçılık iddialarına ilk tepki 6 gün sonra geldi: "Lanet olsun!"
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CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün aracında kaçak ürünlerin ele geçirilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı, ancak CHP Edirne teşkilatı bu duruma sessiz kaldı. Olayla ilgili olarak CHP'nin eski İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, günler sonra sosyal medya üzerinden ilk tepkiyi gösterdi.

Pekcanlı, paylaşımında  “Asırlık çınar Cumhuriyet Halk Partisi’ni üç kuruşluk adamların ağzına alay konusu yapan herkese lanet olsun. Partimizi düşürdüğünüz duruma bakın, hepinize yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

Edirne kamuoyunda tartışmalara neden olan bu kaçakçılık olayı, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün aracında 2 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ve aparatlar bulunmasıyla ortaya çıktı. Olayın ardından CHP Edirne örgütü sessizliğini korurken, eski İl Başkanı Fevzi Pekcanlı açıklama yaptı.

Milletvekili Ün’ün karıştığı bu kaçakçılık vakası, sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ün’ün aracının 61 kez yurt dışına giriş çıkış yaptığına dikkat çekerek, “Meclis’e bu kadar gitmemiştir”, “Adam Svilengarad Milletvekili mübarek”, “CHP disiplin kurulu ne yapacak, bekliyoruz”, “Biz Ankara’da bilirken, meğerse Bulgaristan kumarhanelerinde bizi temsil ediyormuş” şeklinde yorumlarda bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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