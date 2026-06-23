CHP'den beklenen açıklama geldi: Kurultay süreci ne zaman başlayacak?

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve saat 14.00'te toplanan Parti Meclisi (PM) toplantılarının sona ermesinin ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı kameralar karşısına geçerek alınan kararları paylaştı.

Parti genel merkezinde toplanan 820 delegenin olağanüstü kurultay talebiyle verdikleri imzaların tek tek incelendiğini belirten Sarı, olağan kongre sürecinin eylül ayının ilk haftasından itibaren resmi olarak başlatılacağını ifade etti. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'den oluşan özel bir komisyon oluşturuldu. İl ve ilçe kongrelerinin takvimine dair ayrıntılar önümüzdeki günlerde netleşerek kamuoyuyla paylaşılacak.

NE OLMUŞTU?

Mahkemenin aldığı mutlak butlan kararı neticesinde CHP'de Genel Başkanlık görevi yeniden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine geçmişti. Bugün düzenlenen grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, yeni yönetime seslenerek kurultay talebini dile getirmişti. Özel, toplantıdaki konuşmasında, "Bu ülkeye sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazım. Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA DEPREMİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

Müslim Sarı'nın gündemindeki bir diğer madde, son dönemde partiden ayrılarak başka siyasi oluşumlara katılan yerel yöneticilerdi. Bugüne kadar CHP'den 22 belediye başkanının istifa ettiğini, bu isimlerden 19'unun ise AK Parti saflarına katıldığını aktaran Sarı, tabloya ilişkin parti içine yönelik mesajlar verdi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Sarı, "Siyasi olarak karşı mücadele ettiğimiz partinin safına geçilmesini doğru bulmuyoruz. Ancak özeleştiri de yapılmalı. Aday belirleme sürecinden itibaren başlamalı özeleştiri" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının son bölümünde İzmir İl Başkanlığı binasında meydana gelen olaylara da değinen CHP Sözcüsü, Özgür Özel'e yönelik eylemlere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Parti içi saygı kurallarının tavizsiz şekilde işletileceğinin altını çizen Sarı, "İzmir İl Başkanlığı’nda Özgür Özel’in fotoğrafını parçalayanlar hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Rencide edici görüntüleri kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.