CHP'den "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu" kurulması teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri, TBMM'de "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu" adı altında bir ihtisas komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi.

Mert Sagit Mert Sagit
CHP'den "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu" kurulması teklifi
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CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır tarafından hazırlanan, "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, TBMM bünyesinde "Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu" adıyla yeni bir ihtisas komisyonunun kurulması; komisyonun çocukların yüksek yararı nedeniyle parlamentoda grubu bulunan partilerin eşit katılımıyla temsil edilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, çocuk hakları eksenli bir ihtisas komisyonuyla yaşanan sorunların çözümünde çok daha etkili bir çalışmanın ortaya koyulabileceği vurgulanarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuk haklarının geliştirilmesi, çocukların korunması alanında profesyoneller ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimi sağlayacak, her yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından inceleyecek, yıllık bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlamayı önceleyecek daimi bir ihtisas komisyonunun kurulmasına ihtiyaç vardır." ifadelerine yer verildi.

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