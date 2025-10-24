CHP’den ihraç edilen Berhan Şimşek’ten ilk açıklama “Özel ve İmamoğlu, beni yenemeyeceklerini anladı”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, parti üyeliğiyle bağdaşmayan davranışlar gerekçesiyle 4 ismi partiden ihraç etti. Eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Metin Lütfi Baydar da listede yer aldı. Şimşek’in “İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi” sözleri dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, parti üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle 4 ismin partiden ihraç edilmesine karar verdi.

Karar, saat 13.00’te başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından alındı.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararına göre, eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Sultanbeyli eski delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar, CHP Tüzüğü’nün 68/1-b maddesi uyarınca “parti üyeliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle partiden kesin olarak ihraç edildi.

BERHAN ŞİMŞEK’TEN İLK AÇIKLAMA: “İHRAÇ EDİLDİĞİM YER İMAMOĞLU ŞİRKETİ”

Kararın ardından Berhan Şimşek, sosyal medyada yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Özel ve İmamoğlu, beni yenemeyeceklerini anladı. İhraç edildiğim yer İmamoğlu şirketi.”
Şimşek daha önce katıldığı canlı yayında da CHP yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuş, Özgür Özel’i “Silivri’nin posta güvercini” olarak nitelendirmişti. Ayrıca partide asıl karar merciinin Ekrem İmamoğlu olduğunu savunarak,

“Burası artık İmamoğlu Holding.” ifadelerini kullanmıştı.

