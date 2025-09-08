CHP’den İstanbul’da kritik karar: İl Başkanlığı Binası kapatılacak

Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer ilçesindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi, binanın kapatılması yönünde karar aldı.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE KADAR FARKLI ADRES KULLANILACAK

Parti yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Bu kapsamda Olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenlenecek ve yeni İl Başkanı ile yönetim belirlenecek.

Kongre sürecine kadar, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni il başkanlığı adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a resmi olarak bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İstanbul çalışma ofisi' olarak kullanılacağını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.