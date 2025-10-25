CHP’den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’dan AK Parti sinyali! “Geçmeye niyetim var”

CHP’den istifa ettikten sonra bağımsız olarak belediye başkanlığını sürdüren Antalya’nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, konuyla ilgili olarak “Geçmeye niyetim var” dedi. Belediye başkanı, AK Parti’de hem yerel hem de Genel Merkez düzeyinde görüşmeler yaptığını açıkladı.

2024 yerel seçimlerinde CHP’den seçimi kazanan ve 27 Eylül 2025’te partisinden istifa eden İsa Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yenilenme çalışmaları yapılan Aksu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretine katıldı.

AK Parti ile temasları olduğunu doğrulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki davetler var, çağrılar var. ‘Olur, geçeriz’ dedik biz de. Çünkü bizim öncelikli amacımız Aksu’ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55’e çıkardıysak MHP’den, AK Parti’den insanlar bize oy verdiyse, Aksu’ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini ‘Cumhurbaşkanı yapacağız’ diyerek oy istemedik. Aksu’nun problemlerini Aksu halkı da biliyor, biz de biliyoruz. Aksu halkına hizmet için ne gerekiyorsa onu yapacağız.”