CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır: 7 Ocak'ta AK Parti'ye geçiyorum

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, katıldığı tören ve ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada 7 Ocak Çarşamba günü AK Parti’ye geçeceğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır: 7 Ocak'ta AK Parti'ye geçiyorum
Yayınlanma:

Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak’ta Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı. Programın ardından Akdeniz ilçesinde bulunan Mersinli Yörükler Derneği’ni ziyaret eden Çakır, Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP’den istifa etmesinin ardından siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakır, AK Parti’ye geçeceğini açıkladı. Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız.”

“AK PARTİ’NİN YAPTIĞINI TÜRKİYE’YE KİMSE YAPMADI”

AK Parti’yi tercih etme nedenlerine de değinen Çakır, şu sözleri dile getirdi:

“AK Parti’nin yaptığını Türkiye’ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında.”

AK Parti’ye geçme kararını almadan önce vatandaşlarla da görüştüğünü belirten Çakır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Millete de sordum, ‘Nereye geçeyim?’ dedim, ‘AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben.”

SON DAKİKA | Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiSON DAKİKA | Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepkiGündem
Osman Bektaş'tan Marmara analizi: Çukurlar deprem enerjisini azaltıyorOsman Bektaş'tan Marmara analizi: Çukurlar deprem enerjisini azaltıyorYurt
chp AKP
Günün Manşetleri
Dışişleri Bakanlığından 'Venezuela' açıklaması
İsmet Özçelik'ten Venezuela analizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Genel Sayman Gençer canlı yayında konuştu
Doğu Perinçek'ten Venezuela açıklaması
2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?
İşte İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler...
Trakya gümrüklerinde 2025 bilançosu
Posta ve hızlı kargo tebliği değişti
Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Çok Okunanlar
3 Ocak 2026 altın fiyatları 3 Ocak 2026 altın fiyatları
Zam oranı pazartesi belli oluyor Zam oranı pazartesi belli oluyor
750.000 TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklatıyor: İşte banka banka güncel liste... 750.000 TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklatıyor: İşte banka banka güncel liste...
3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları 3 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı