CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır: 7 Ocak'ta AK Parti'ye geçiyorum

Hasan Ufuk Çakır, 3 Ocak’ta Mersin’in düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katıldı. Programın ardından Akdeniz ilçesinde bulunan Mersinli Yörükler Derneği’ni ziyaret eden Çakır, Dernek Başkanı Hidayet Dinçer ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP’den istifa etmesinin ardından siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakır, AK Parti’ye geçeceğini açıkladı. Çakır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti’ye geçiyorum. Her şey konuşuldu. Memleketime, milletime hizmet edeceğiz. Memleketi, milleti, hırsızın, soyguncunun eline teslim etmeyeceğiz. Kötü niyetli adamlar artık siyaset yapmaktan uzaklaşacak. Biz de millet olarak bunun karşısında olacağız.”

“AK PARTİ’NİN YAPTIĞINI TÜRKİYE’YE KİMSE YAPMADI”

AK Parti’yi tercih etme nedenlerine de değinen Çakır, şu sözleri dile getirdi:

“AK Parti’nin yaptığını Türkiye’ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında.”

AK Parti’ye geçme kararını almadan önce vatandaşlarla da görüştüğünü belirten Çakır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Millete de sordum, ‘Nereye geçeyim?’ dedim, ‘AK Parti’ye geç’ dediler. Ben de milletin dediğini yapıyorum sonuçta. Millet böyle istedi diye yapıyorum ben.”