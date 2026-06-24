CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

Siyaset gündemi hareketli bir transfere daha sahne oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP'den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı
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 Özdemir'in katılımıyla birlikte AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

Nimet Özdemir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile birlikte giriş yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüdeki konuşmasını tamamlamasının ardından yeni transfer Özdemir'i tebrik ederek parti rozetini bizzat taktı.

Grup toplantısı öncesinde koridorda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve yeni dönemdeki hedeflerine değinen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim."

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