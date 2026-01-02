CHP’den istifa etmişti: Hasan Ufuk Çakır AK Parti'ye katılıyor

Hasan Ufuk Çakır, 9 Aralık 2025’te CHP’den istifa ettiğini kamuoyuna duyurmuştu. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Çakır hakkında daha önce yaptığı açıklamada, uzun süre 'hoşgörü gösterildiğini' ancak bazı sınırların aşılması nedeniyle milletvekilinin ihraç talebiyle Parti Meclisi’ne sevk edildiğini ifade etmişti.

Çakır, Parti Meclisi kararıyla kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi beklenirken, süreci beklemeden istifa ettiğini açıklamıştı. Çakır, istifa açıklamasında, parti içi eleştirileri nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğini öğrendiğini ve bu nedenle kendi iradesiyle CHP üyeliğinden ayrıldığını belirtmişti.

Bir süre bağımsız milletvekili olarak siyasi faaliyetlerini sürdüren Çakır’ın, bundan sonraki siyasi yaşamına Ak Parti saflarında devam edeceği bildirildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çakır’a ulaştığını ve milletvekilinin katılım iddialarını doğruladığını aktardı. Yarkadaş’ın paylaşımına göre Çakır, bu kararın seçmenleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda alındığını ifade etti. Yarkadaş paylaşımında,

“Bir süre önce CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK PARTİ’ye geçeceğini doğruladı. Az önce Çakır’ı aradım ve iddiaları sordum. Çakır, “Haberler doğru. Milletimin kararı bu yönde. Tüm köyleri tek tek gezdim. ‘Bu oyları senin için CHP’ye biz verdik Sana iftira atanlarla değil bizle beraber olacaksın hizmet etmeye devam edeceksin’ denildi. Ben de milletimin dediğini yapıyorum” ifadesini kullandı. Çakır, hafta içi AK PARTİ’ye katılacak.” ifadelerini kullandı

Hasan Ufuk Çakır’ın AK Parti’ye katılımının, 7 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan Ak Parti Grup Toplantısı’nda kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.