CHP'den Meclis'te “kırmızı alarm”: Etki ajanlığı yasasına karşı mücadele

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kırmızı alarm ilan etti, milletvekillerini "etki ajanlığı" yasasının geçmemesi için ellerinden geleni yapmaya çağırdı:

"Grubumuza 'kırmızı alarm' ilan ettik arkadaşlar. Hayvan hakları yasasında, kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm. Esenyurt'taki görevli milletvekilleri dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar."

Kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen kanun ile "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları" düzenlenecek. Özellikle batılı devletlerin fonlarıyla turuncu kalkışmalara karşı tedbirler için kanun teklifi Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Özel'in gündeminde terörle ilişkili belediyelere kayyum atanması da vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kayyum kararı alan başsavcı ve savcıları “dirayetli” duruşları nedeniyle tebrik etmişti. CHP lideri yanıtını grup toplantısından verdi:

"Bu operasyonu tasarlattığı tarihinin en mobilize hakimidir. Dünya yargı tarihinde bunun kadar Hareketli bir hakim yoktur. Akın dolaşıyor katlediyor. Şimdi gelmiş Akın Gürlek Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyonu yapıyor. Değiştirdikçe tazminat alacak böyle bir ödenek Yok böyle bir ödenek yok. Akın tazminatı nasıl ödeyeceğiz şöyle öderiz: eşini sermaye piyasaları kurulunun 7 kişilik yönetimine koyarız tazminatını oradan öderiz. Akın Gürlek'in in benden çekeceği var bir kez daha söylüyorum."