CHP'den "sofrayı büyütme" çağrısı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası siyaset hareketlendi. Akşener'in açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Bir yandan Akşener'e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, diğer yandan masayı büyütme çağrısı yaptı.

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Toplantı üzerine toplantı yapan ancak adaylıkta çıkmaza giren Altılı Masa dağıldı. Açıklama da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Bu açıklamalar sonrası Ankara'da baş döndürücü bir hareketlilik yaşandı. Akşener'in açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 Mart akşamı olağanüstü topladığı Merkez Yürütme Kurulu sonrası yanıt verdi.

Akşener'in açıklamaları sonrası masa dağılmışken Kılıçdaroğlu'ndan sofrayı büyütme çağrısı geldi.

4 Mart sabahı CHP ve İyi Parti'de hareketlilik sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı ile genel merkezde toplantı yaptı. Belediye başkanlarıyla birlikte poz veren Kılıçdaroğlu ardından olağanüstü şekilde Merkez Yürütme Kurulu'nu yeniden topladı. 2 buçuk saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama gelmedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yine kendi belediye başkanlarını Ankara'da genel merkezde topladı. Akşener'i bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve masanın dağılması sonrası görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı. Gazetecilerin sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

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