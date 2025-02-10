CHP'li Bağcıoğlu'na "protesto çağrısı" soruşturması

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenler tartışma yaratmaya devam ederken, onlara destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’na soruşturma açıldı. Protesto çağrısı nedeniyle ifadeye çağrılan Bağcıoğlu, bugün Ankara Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade verdi. Kendisine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel de destek verdi.

"TEĞMENLERİN SESİ OLMAK İSTEDİK"

İfade sonrası açıklama yapan Bağcıoğlu, ihraç edilen teğmenlerin hedef gösterildiğini belirterek şunları söyledi:

"30 Ağustos'ta teğmenlerin yemin töreniyle başlayan süreçte, sosyal medyada ve bazı basın organlarında teğmenler açıkça hedef gösterildi. Kadın teğmen Ebru Eroğlu, haysiyetsizce saldırılara uğradı. Teğmenler kendilerini savunamayacağı için biz emekli askerler olarak onların sesi olmaya çalıştık. Ancak bu açıklamalarımız, bazı çevreler tarafından 'askeri vesayet' olarak lanse edilerek soruşturma konusu haline getirildi."

Bağcıoğlu, savcının hukuka uygun bir süreç yürüttüğünü belirterek, "Adliyeye geldik, elbette geleceğiz. Kanun önünde herkes eşittir. Ancak ihraç edilen teğmenlere saldıranlar hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, bizim anayasal haklarımızı kullanmamız soruşturma konusu oluyor" dedi.

"SAVUNMA PERSONELİNİN HAKLARINI SAVUNMAK GÖREVİM"

CHP'nin Milli Savunma'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, asker ve emekli personelin haklarını savunmanın asli görevi olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, "Emekli astsubayların mitinglerine katılıyoruz, uzman çavuşların sorunlarına dikkat çekiyoruz, OYAK mağdurlarının yanında duruyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Buradan farklı anlamlar çıkarmak basiretsizliktir" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın hukuki sürecine güvendiğini belirten Bağcıoğlu, "Umarım adalet uygun bir karar verecektir" dedi.