CHP'li Başarır ve İyi Partili Türkkan için dokunulmazlık kararı
Anayasa ve Adalet Karma komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti’li Lütfü Türkkan’ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Anayasa ve Adalet Karma komisyonu, CHP’li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti’li Lütfü Türkkan’ın milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.
Kaynak: TRT Haber
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