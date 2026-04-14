CHP'li belediye başkanı istifa etti

Antalya'nın Serik ilçesinde Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti

CHP Antalya İl Başkanlığı’nın sosyal medya kanalları üzerinden yapılan duyuruda, Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden ayrılma kararı aldığı bildirildi. İstifa kararının ardından CHP il ve ilçe örgütlerinin sürece ilişkin yol haritası belirlendi.

BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Söz konusu gelişme üzerine CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, bölge milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Tunalı yarın bir araya gelecek. Yarın (15 Nisan) saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasında, istifa süreci ve yerel yönetimdeki yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunulacağı aktarıldı.

İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇAĞRIDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifasından dolayı; İl Başkanımız Nail Kamacı, il yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Tunalı, ilçe yöneticilerimizle birlikte yarın saat 15.00'da Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir."
İstifa kararının gerekçeleri ve ilçedeki siyasi dengelere etkisi, yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

