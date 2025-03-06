CHP'li Bingöl'den Anayasa çağrısı: Vatandaşlık tanımı tartışmaya açılmalı

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın “vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” açıklamasına CHP’den destek geldi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, toplumsal mutabakatın sağlanabilmesi için bu yaklaşımı benimsediğini ifade etti.

Bingöl, anayasa değişikliği konusunda uzlaşmacı bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“bu yaklaşım inkarcı bir yaklaşım. çözüm süreciyle tamamen çelişiyor. daha işin başındayken böyle bir set çekilirse, o bahsettiğimiz toplumsal mutabakat yerlerde sürünür.”

Anayasa’nın 66. maddesinin kesin hatlarla çizildiğini belirten Bingöl, vatandaşlık tanımının tüm kimlikleri kapsaması gerektiğini savundu.

“Siz keskin bir şey koyuyorsunuz. ‘Türk’ diyorsunuz, gerisi yok. var kardeşim! Kürt de var, Çerkes de var. bunları içinize sindireceksiniz. birbirimizi kabulleneceğiz.”

Bingöl, Anayasa’da yer alan vatandaşlık tanımının etnik kimlikleri dışladığını belirterek şöyle konuştu:

“Türk anadan, Türk babadan doğan çocuk Türk’tür, değil mi? peki, Kürt anadan, Kürt babadan doğan çocuk ne? Kürt anadan, Arap babadan doğan çocuk ne? nasıl kendilerini tanımlayacaklar? böyle ayrıştırıcı bir şey olabilir mi?”

Bingöl, anayasa değişikliği tartışmalarında toplumsal mutabakatın sağlanmasının kritik önem taşıdığını belirtti.