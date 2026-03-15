CHP'li Emre’den Bakan Tekin'e sert tepki: "Okullardan uzak tutunuz"

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yusuf Tekin’in Özgür Özel için “Anlama özürlü herhalde bu arkadaş... O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz” ifadelerini kullanmasının ardından Emre, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'ÜSLUP KİŞİNİN AYNASIDIR'

“Eğitimden ve milli olmaktan nasibini almamış, milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretiminden sorumlu olan, onlara örnek olması gereken Yusuf Tekin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ağza alınmayacak kelimelerle saldırmış. Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin’e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir. Buradan Erdoğan’a da bir çağrıda bulunuyorum: Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz.”