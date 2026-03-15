CHP'li Emre’den Bakan Tekin'e sert tepki: "Okullardan uzak tutunuz"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Emre, Tekin’e “Üslup kişinin aynasıdır” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bu kişiyi çocuklarımızın eğitimi açısından okullardan uzak tutunuz” çağrısında bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yusuf Tekin’in Özgür Özel için “Anlama özürlü herhalde bu arkadaş... O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz” ifadelerini kullanmasının ardından Emre, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Emre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'ÜSLUP KİŞİNİN AYNASIDIR'

“Eğitimden ve milli olmaktan nasibini almamış, milyonlarca öğrencinin eğitim-öğretiminden sorumlu olan, onlara örnek olması gereken Yusuf Tekin, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ağza alınmayacak kelimelerle saldırmış. Bu ülkede yapılan her güzel şeye düşman bir zihniyetin temsilcisi olan Yusuf Tekin’e tek bir cevabımız var: Üslup kişinin aynasıdır, kötü söz sahibine aittir. Buradan Erdoğan’a da bir çağrıda bulunuyorum: Bu ağzı bozuk kişiyi çocuklarımızın eğitimi ve terbiyesi açısından okullardan uzak tutunuz.”

Büyükçekmece’de tansiyon yükseldi: Fenerbahçe savcılığa gidecekBüyükçekmece’de tansiyon yükseldi: Fenerbahçe savcılığa gidecekGündem
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulunduAilesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulunduDünya
Düne kadar kuruyordu: Valilik 'su tahliyesi’ için uyardıDüne kadar kuruyordu: Valilik 'su tahliyesi’ için uyardıYurt
chp yusuf tekin Özgür Özel Milli Eğitim Bakanı
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadı ve olmayacak"
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması
İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmaya devam ediyor
"Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'
'Göz yummamız mümkün değil'
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 15 Mart Pazar Gazete manşetleri 15 Mart Pazar
İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti İhtiyaç kredisi faizlerinde oranlar değişti
İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
50 yıl sonra dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye kaçıncı? 50 yıl sonra dünyanın en büyük 20 ekonomisi! Türkiye kaçıncı?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?