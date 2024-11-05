CHP'li isim Özgür Özel'e tavır aldı: "Ben DEM Partililer ile miting yapmam"

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu yönetiminin Dem Parti'ye sahip çıkmasına karşı CHP'de vatansever sesler yükselmeye başladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
CHP'li isim Özgür Özel'e tavır aldı: "Ben DEM Partililer ile miting yapmam"
Yayınlanma:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, genel başkanı Özel'in Dem Parti otobüsüne çıkmasına işaret ederek “Ben Dem Partililerin olduğu mitingde ya da otobüs üstünde olmam” dedi.

Bu çıkışıyla yerel seçimlerde gündem oldu. Yine aynı isim vatansever açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dem Parti'ye kayyum konusunda destek çıkan CHP yönetimine açıktan tavır aldı. Köksal, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığında İstanbul'a gitmemesinin gerekçesini açıkladı.

Yerel seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alan Afyonkarahiser Belediye Başkanı, "Dem Parti konusunda tavrım net" dedi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Özgür Özel’in parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını Ankara'ya çağırıp uyaracağı öğrenildi.

Emeklilerin aldığı zam oranları belli oldu! İşte o tabloEmeklilerin aldığı zam oranları belli oldu! İşte o tabloEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ekrem imamoğlu DEM Parti Burcu Köksal
Günün Manşetleri
İmamoğlu'ndan kayyum seferberliği
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları
Çok Okunanlar
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu