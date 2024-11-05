CHP'li isim Özgür Özel'e tavır aldı: "Ben DEM Partililer ile miting yapmam"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, genel başkanı Özel'in Dem Parti otobüsüne çıkmasına işaret ederek “Ben Dem Partililerin olduğu mitingde ya da otobüs üstünde olmam” dedi.



Bu çıkışıyla yerel seçimlerde gündem oldu. Yine aynı isim vatansever açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dem Parti'ye kayyum konusunda destek çıkan CHP yönetimine açıktan tavır aldı. Köksal, CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığında İstanbul'a gitmemesinin gerekçesini açıkladı.

Yerel seçimlerde yüzde 50'nin üzerinde oy alan Afyonkarahiser Belediye Başkanı, "Dem Parti konusunda tavrım net" dedi.



Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Özgür Özel’in parti görüşüyle çelişen açıklamalar yapan belediye başkanlarını Ankara'ya çağırıp uyaracağı öğrenildi.

