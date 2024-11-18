CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı

CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, terör örgütü PKK'ya ait Medyahaber adlı televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı.

CHP'li isim terör örgütü PKK'nın kanalına çıktı
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CHP İstanbul İl Eğitim Sekreteri Ali Ekber Cömert, terör örgütü PKK'nın televizyon kanalına çıkarak Türkiye'yi, tıpkı DEM örneğinde olduğu gibi, terör örgütüne şikayet etme cüretini gösterdi. Cömert'in konuşması sırasında, PKK kanalı ekranda "Soykırımcı Türk Devleti" ifadesiyle skandal bir alt yazı yayımlandı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun, terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e destek açıklamaları yapmasının ardından, CHP’de bir skandal daha yaşandı.

PKK televizyonunda boy gösteren CHP'li Ali Ekber Cömert, Türkiye'yi terör örgütü PKK'ya şikayet ederek, CHP'nin DEM ile olan farkını tamamen ortadan kaldırmış oldu. Ekranda "Soykırımcı Türk Devleti" yazısının görünmesi vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerde, "Atatürk'ün partisi CHP işgal altındadır", "Devlete karşı bu kadar düşman oldular", "CHP’yi Kandil'e teslim etmeye kararlılar" gibi yorumlar yapıldı.

 

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