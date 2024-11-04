CHP'li o isime kesin ihraç talebi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul" ifadelerini kullanmıştı.

Mert Sagit Mert Sagit
CHP'li o isime kesin ihraç talebi
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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısının ardından kararı duyurdu.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel, kararın oy birliğiyle alındığını söyledi.

Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. CHP’nin sözüm ona değişim adı altında kuruluş felsefesinden sapmasına ve nihayetinde tarih olmasına izin vermeyeceğiz. Ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

chp ihraç Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
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