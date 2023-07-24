CHP'li Sarıgül'den partisinin belediye başkanları toplantısı için dikkat çeken açıklama

Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sarıgül, "Parti genel başkanı ile belediye başkanının bu kadar sert tartışmaya girmesi doğru mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı: