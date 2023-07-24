CHP'li Sarıgül'den partisinin belediye başkanları toplantısı için dikkat çeken açıklama

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partili belediye başkanları toplantısına ilişkin tartışmaları değerlendirirken, "Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum." dedi.

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Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sarıgül, "Parti genel başkanı ile belediye başkanının bu kadar sert tartışmaya girmesi doğru mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

- Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum. Bu tartışmayı ortaya çıkaranlar, kısa zamanda çıkan kaostan 'acaba ben faydalanır mıyım?' diyenlerdir. Bu nedenle siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar. Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar. Gücünü bulunduğu koltuktan alanlar değil, gücünü önce Allah'tan, sonra kendi kişiliği ve yurttaşların desteğini alıp istikrarlı gidenler muvaffak olur.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mustafa Sarıgül # chp

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